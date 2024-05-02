Назарова (Назарова) Агния Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904 ст.
Агния рождена 17 января 1904 г., крещена 18, запись 1. ... деревни Шидрово крестьянин Тимофей Евфимов Назаров и законная жена его Екатерина Тарасова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 667 с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно