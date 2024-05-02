Назарова (Назарова) Агния Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Назарова) Агния Тимофеевна

Место рождения

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904 ст.

Отец: Назаров Тимофей Евфимович

Мать: Назарова (Отуркова) Екатерина Тарасовна

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Агния рождена 17 января 1904 г., крещена 18, запись 1. ... деревни Шидрово крестьянин Тимофей Евфимов Назаров и законная жена его Екатерина Тарасова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 667 с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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