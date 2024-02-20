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(Бородина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Около 1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Бородин Николай

Мать: Бородина Надежда Васильевна

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