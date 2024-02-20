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(Бородина) Татьяна Николаевна
(Бородина) Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Женский
Отец
Бородин Николай
1938 г.р.
Мать
Бородина (Воеводина) Надежда Васильевна
Около 1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Бородин Николай
Мать:
Бородина Надежда Васильевна
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