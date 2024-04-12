Цыбульник Елена Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1911
Сын: Цыбульник Никифор Тихонович
Отец ребёнка: Цыбульник Тихон Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1917
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Цыбульник Тихон Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1918
Дочь: Юлия Тихоновна
Отец ребёнка: Цыбульник Тихон Петрович
Смерть
Неизвестно