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Цыбульник Елена Прохоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Цыбульник Никифор Тихонович

Отец ребёнка: Цыбульник Тихон Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1917

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Цыбульник Тихон Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1918

Дочь: Юлия Тихоновна

Отец ребёнка: Цыбульник Тихон Петрович

Смерть
Неизвестно
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