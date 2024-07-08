Райков Никита Петрович 14.09.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРайков Никита Петрович

Райков Никита Петрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1899 ст.

Дата смерти

01.11.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1899 ст.

Отец: Райков Спиридонов Петр Кузьмич

Мать: Райкова (Ступенкова) Евдокия Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.09.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Иоаннович Крылов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
01.11.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 02.11.1899 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел и дер. Колган Пересла... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.