Райков Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1899 ст.
Дата смерти01.11.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1899 ст.
дата крещения - 14.09.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Иоаннович Крылов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
01.11.1899 ст.
дата погребения - 02.11.1899 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел и дер. Колган Пересла... Показать все