Анастасия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

10.01.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Степан Егорович

Отец ребёнка: Егор Савельевич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1776

Муж: Егор Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Семен Егорович

Отец ребёнка: Егор Савельевич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1787 ст.

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Савельевич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1790 ст.

Сын: Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Егор Савельевич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.01.1811 ст.
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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