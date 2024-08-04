Анастасия Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти10.01.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Степан Егорович
Отец ребёнка: Егор Савельевич
Бракосочетание
До 1776
Муж: Егор Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Семен Егорович
Отец ребёнка: Егор Савельевич
Рождение ребёнка
12.10.1787 ст.
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Савельевич
Рождение ребёнка
19.10.1790 ст.
Сын: Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Егор Савельевич
Смерть
10.01.1811 ст.