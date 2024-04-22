Козинец Кондрат Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
1874
Сын: Козинец Савва Кондратьевич
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
09.01.1884
Дочь: Басистая Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
06.04.1885
Сын: Козинец Кирилл Кондратьевич
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
20.06.1888
Дочь: Козинец Агрипина Кондратьевна
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
24.02.1890
Сын: Козинец Тарасий Кондратьевич
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
23.09.1891
Дочь: Козинец Евфросинья Кондратьевна
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
01.05.1894
Сын: Козинец Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
21.08.1897
Дочь: Ионе Наталия Кондратьевна
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Козинец Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна
Смерть
Неизвестно