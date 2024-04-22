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Козинец Кондрат Андреевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Козинец Савва Кондратьевич

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1884

Дочь: Басистая Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1885

Сын: Козинец Кирилл Кондратьевич

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Дочь: Козинец Агрипина Кондратьевна

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1890

Сын: Козинец Тарасий Кондратьевич

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1891

Дочь: Козинец Евфросинья Кондратьевна

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1894

Сын: Козинец Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1897

Дочь: Ионе Наталия Кондратьевна

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Козинец Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: Козинец Евдокия Карповна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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