Качина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович
Рождение ребёнка
16.02.1826 ст.
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Качина Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Качин Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович
Смерть
Неизвестно