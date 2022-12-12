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Качина Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
1820

Муж: Качин Герасим Абрамович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Качин Кузьма Герасимович

Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1826 ст.

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Качина Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Качин Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Качин Герасим Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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