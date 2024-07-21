Лисий Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1928
Дата смерти16.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1950
Мать ребёнка: Лисий (Колот) Пелагея Корнеевна
село Ивановка Мариинский район Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1955
Дочь: Шубина (Лисий) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Лисий (Колот) Пелагея Корнеевна
село Ивановка Мариинский район Кемеровская область
Смерть
16.11.1983