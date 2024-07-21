Лисий Иван Яковлевич 07.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисий Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1928

Дата смерти

16.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисий (Колот) Пелагея Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1950

Сын: Лисий Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лисий (Колот) Пелагея Корнеевна

село Ивановка Мариинский район Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1955

Дочь: Шубина (Лисий) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Лисий (Колот) Пелагея Корнеевна

село Ивановка Мариинский район Кемеровская область
Смерть
16.11.1983

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