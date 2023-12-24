Бондарь Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Цыбульская Алла Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнашкина Римма Павловна

Мать ребёнка: Цыбульская Алла Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Цыбульская Алла Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульская Алла Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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