Бондарь Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цыбульская Алла Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнашкина Римма Павловна
Мать ребёнка: Цыбульская Алла Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарь Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Цыбульская Алла Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно