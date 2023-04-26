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Добролюбов Федор Семенович

Место рождения

Ульяновская обл., Барановский р-н, с. Губашево

Дата рождения

18.05.1912

Дата смерти

21.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912

Отец: Добролюбов Семён Михеевич

Мать: Добролюбова Мария Григорьевна

Ульяновская обл., Барановский р-н, с. Губашево
Военная служба
Неизвестно
Барановский РВК, Ульяновская обл., Барановский р-н
Смерть
21.04.1945
Похороны
Неизвестно
Германия, бранденбург, д.Ройц, юго-западная окраина
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