Добролюбов Федор Семенович
Место рожденияУльяновская обл., Барановский р-н, с. Губашево
Дата рождения18.05.1912
Дата смерти21.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912
Ульяновская обл., Барановский р-н, с. Губашево
Военная служба
Неизвестно
Барановский РВК, Ульяновская обл., Барановский р-н
Смерть
21.04.1945
Похороны
Неизвестно
Германия, бранденбург, д.Ройц, юго-западная окраина