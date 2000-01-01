Лапашова Снеткова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапашова Снеткова Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1979

Сын: Лапашов Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Лапашов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапашова Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапашова Жанна

Отец ребёнка: не указан

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