Лапашова Снеткова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1979
Сын: Лапашов Ярослав Александрович
Отец ребёнка: Лапашов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапашова Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапашова Жанна
Отец ребёнка: не указан