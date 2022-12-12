Гратий Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти27.11.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1867 ст.
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Гратий Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гратий Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1873 ст.
Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1880 ст.
Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович
Смерть
27.11.1919