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Гратий Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

27.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1867 ст.

Муж: Гратий Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Гратий Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гратий Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Гратий Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Гратий Корней Игнатьевич

Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Гратий Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Гратий Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Гратий Михаил Иванович

Шершенцы, Одеська область
Смерть
27.11.1919
Шершенцы, Одеська область
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