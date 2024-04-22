Наседкина (Наседкина) Феодосия Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Наседкина) Феодосия Мефодиевна

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.04.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1880 ст.

Отец: Наседкин Мефодий Васильевич

Мать: Наседкина Мелания Павловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1900

Муж: Наседкин Тихон Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.03.1901 ст.

Дочь: Феодосия Тихоновна

Отец ребёнка: Наседкин Тихон Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.05.1902 ст.

Дочь: Муза Тихоновна

Отец ребёнка: Наседкин Тихон Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.

Сын: Наседкин Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Наседкин Тихон Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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