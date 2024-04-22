Наседкина (Наседкина) Феодосия Мефодиевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1880 ст.
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
30.03.1901 ст.
Дочь: Феодосия Тихоновна
Отец ребёнка: Наседкин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1902 ст.
Дочь: Муза Тихоновна
Отец ребёнка: Наседкин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.
Сын: Наседкин Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Наседкин Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно