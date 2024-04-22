Мануйлович (Брень) Ефимия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлович (Брень) Ефимия Николаевна

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885 ст.

Отец: Брень Николай Афанасьевич

Мать: Брень Акулина Емельяновна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.06.1910 ст.

Муж: Мануйлович Василий Климентьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1911 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Мануйлович Василий Климентьевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1912 ст.

Сын: Мануйлович Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мануйлович Василий Климентьевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1914 ст.

Сын: Мануйлович Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Мануйлович Василий Климентьевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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