Мануйлович (Брень) Ефимия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885 ст.
Бракосочетание
09.06.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1911 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Мануйлович Василий Климентьевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1912 ст.
Сын: Мануйлович Иван Васильевич
Отец ребёнка: Мануйлович Василий Климентьевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1914 ст.
Сын: Мануйлович Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Мануйлович Василий Климентьевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно