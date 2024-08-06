Тихонов Иван Селиверстов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878 ст.
Дочь: Ванина (Тихонова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно