Тихонов Иван Селиверстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Иван Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Стефан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878 ст.

Дочь: Ванина (Тихонова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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