Хуттунен (Виролайнен) Анна Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
25.03.1869
Сын: Хуттунен Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Хуттунен Матвей Андреевич
Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно