Хуттунен (Виролайнен) Анна Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуттунен (Виролайнен) Анна Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Хуттунен Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
25.03.1869

Сын: Хуттунен Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Хуттунен Матвей Андреевич

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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