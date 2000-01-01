Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

1856 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евлария

Отец ребёнка: Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий

Смерть
Неизвестно
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