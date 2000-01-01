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Настасия
Настасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никифор
Мать
Не указана
Муж
Прокопий
1829 г.р.
Дети
Евлария
1856 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь:
Евлария
Отец ребёнка:
Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Прокопий
Смерть
Неизвестно
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