Мещерская (Козлова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Козлова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Мещерский Петр Андреевич

Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1835

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
22.11.1837

Сын: Мещерский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович

Смерть
15.11.1891
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