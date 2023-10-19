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Мещерский Петр Андреевич
Мещерский Петр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1833
Пол
Мужской
Отец
Мещерский Андрей Павлович
1802 г.р.
Мать
Мещерская (Козлова) Ольга Петровна
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1833
Отец:
Мещерский Андрей Павлович
Мать:
Мещерская Ольга Петровна
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