Fraser of Touchfraser and Cowie Alexander
Место рожденияTouch Fraser
Дата рожденияОколо 1276
Дата смертиМежду 10.08.1332 и 11.08.1332
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1276
Отец: Fraser Andrew
Работа или профессия
Неизвестно
Lord Chamberlain of Scotland
Бракосочетание
1316
Жена: Bruce (Bruce) Mary
Рождение ребёнка
1317
Сын: Fraser John
Мать ребёнка: Bruce (Bruce) Mary
Смерть
Между 10.08.1332 и 11.08.1332