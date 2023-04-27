Fraser of Touchfraser and Cowie Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFraser of Touchfraser and Cowie Alexander

Fraser of Touchfraser and Cowie Alexander

Место рождения

Touch Fraser

Дата рождения

Около 1276

Дата смерти

Между 10.08.1332 и 11.08.1332

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1247 г.р.

Жена

Около 1282 г.р.

Дети

1317 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1276

Отец: Fraser Andrew

Мать: le Chen (le Chen) Beatrix

Работа или профессия
Неизвестно
Lord Chamberlain of Scotland
Бракосочетание
1316

Жена: Bruce (Bruce) Mary

Рождение ребёнка
1317

Сын: Fraser John

Мать ребёнка: Bruce (Bruce) Mary

Смерть
Между 10.08.1332 и 11.08.1332

Мы используем куки для улучшения работы сайта.