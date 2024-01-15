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(Степина) Евдокия Егоровна

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1897

Отец: Степин Егор(Георгий) Иванович

Мать: Степина (Воробьева) Вера Петровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
27.10.1914
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
ДЕВИЦА! Указана крестной 27 10 1914 Молостово дочь Мария Арсенов Петр Иосифович Анисия Ивановна
Место жительства
25.09.1917
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
ДЕВИЦА. Указана крестной у близнецов. 25 9 1917 Молостово дочь Анна Арсенов Петр Иосифович Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно

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