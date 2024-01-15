(Степина) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения17.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1897
Есть метрика о рождении
Место жительства
27.10.1914
ДЕВИЦА! Указана крестной 27 10 1914 Молостово дочь Мария Арсенов Петр Иосифович Анисия Ивановна
Место жительства
25.09.1917
ДЕВИЦА. Указана крестной у близнецов. 25 9 1917 Молостово дочь Анна Арсенов Петр Иосифович Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно