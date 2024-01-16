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Залесский Карл

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

23.12.1856

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1856

Отец: Залесский Ян

Мать: Залеская (Врублевская) Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1895

Дочь: Свенцицкая (Залесская) Анна

Мать ребёнка: Залесская (Коссовская) Катаржина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
29.09.1898

Сын: Залесский Иосиф

Мать ребёнка: Залесская (Коссовская) Катаржина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
29.09.1898

Сын: Залесский Михаил

Мать ребёнка: Залесская (Коссовская) Катаржина

Коломыя, Івано-Франківська область
Смерть
1899
Коломыя, Івано-Франківська область

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