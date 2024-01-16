Залесский Карл
Место рождения
Дата рождения23.12.1856
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1856
Отец: Залесский Ян
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1895
Дочь: Свенцицкая (Залесская) Анна
Мать ребёнка: Залесская (Коссовская) Катаржина
Рождение ребёнка
29.09.1898
Сын: Залесский Иосиф
Мать ребёнка: Залесская (Коссовская) Катаржина
Рождение ребёнка
29.09.1898
Сын: Залесский Михаил
Мать ребёнка: Залесская (Коссовская) Катаржина
Смерть
1899