Прийменко Федор Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.09.1911
Дата смерти03.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911
Отец: Прийменко Дмитрий Лукич
Мать: Мария Игнатовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.04.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука