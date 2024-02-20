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Прийменко Федор Дмитриевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.09.1911

Дата смерти

03.04.1914

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911

Отец: Прийменко Дмитрий Лукич

Мать: Мария Игнатовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.04.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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