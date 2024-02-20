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Мария Игнатовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.09.1911

Сын: Прийменко Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Прийменко Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Прийменко Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.03.1921

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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