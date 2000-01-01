Ильин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кампанари Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кампанари Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильина Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924