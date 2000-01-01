Ильин Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кампанари Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кампанари Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильина Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Константиновна

Смерть
1924
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