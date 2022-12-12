Кондюрин Илья Наумович
Место рождения
Дата рождения27.07.1805
Дата смерти28.08.1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1805
Крещение
01.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник землемер Иван Петров Добровольских | Восприемница помощница землемеру Ивана Яковлева жена Мария
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.08.1805