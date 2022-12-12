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Кондюрин Илья Наумович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.07.1805

Дата смерти

28.08.1805

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1805

Отец: Кондюрин Наум Михайлович

Мать: Кондюрина Акилина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник землемер Иван Петров Добровольских | Восприемница помощница землемеру Ивана Яковлева жена Мария
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.08.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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