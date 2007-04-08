Лоскутов Владимир Федотович
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения23.09.1936
Дата смерти08.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
31.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскктова Таисия Григорьевна
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
08.04.2007