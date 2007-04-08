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Лоскутов Владимир Федотович

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

23.09.1936

Дата смерти

08.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936

Отец: Лоскутов Федот Алексеевич

Мать: Лоскутова Татьяна Васильевна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
31.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскктова Таисия Григорьевна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
08.04.2007
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