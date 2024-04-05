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Krynicka (Stankiewicz) Zofia

Место рождения

, Osuchowa/Poręba akt 57/1837

Дата рождения

14.05.1837

Дата смерти

28.04.1887

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

1797 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1837

Отец: Stankiewicz Jan

Мать: Stankiewicz (Gałązka) Teresa

Бракосочетание
21.11.1854

Муж: Krynicki Józef

Współmałżonek: Zofia Krynicka (z d. Stankiewicz)
Рождение ребёнка
31.08.1863

Дочь: Siwek (Krynicka) Rozalia

Отец ребёнка: Krynicki Józef

Рождение ребёнка
07.10.1865

Дочь: Siwek (Krynicka) Marianna

Отец ребёнка: Krynicki Józef

Рождение ребёнка
16.09.1867

Сын: Krynicki Mateusz

Отец ребёнка: Krynicki Józef

Рождение ребёнка
10.08.1870

Сын: Krynicki Wawrzyniec

Отец ребёнка: Krynicki Józef

Рождение ребёнка
16.10.1872

Сын: Krynicki Antoni

Отец ребёнка: Krynicki Józef

Смерть
28.04.1887

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