Krynicka (Stankiewicz) Zofia
Место рождения, Osuchowa/Poręba akt 57/1837
Дата рождения14.05.1837
Дата смерти28.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1837
Отец: Stankiewicz Jan
Бракосочетание
21.11.1854
Муж: Krynicki Józef
Współmałżonek: Zofia Krynicka (z d. Stankiewicz)
Рождение ребёнка
31.08.1863
Дочь: Siwek (Krynicka) Rozalia
Отец ребёнка: Krynicki Józef
Рождение ребёнка
07.10.1865
Дочь: Siwek (Krynicka) Marianna
Отец ребёнка: Krynicki Józef
Рождение ребёнка
16.09.1867
Сын: Krynicki Mateusz
Отец ребёнка: Krynicki Józef
Рождение ребёнка
10.08.1870
Сын: Krynicki Wawrzyniec
Отец ребёнка: Krynicki Józef
Рождение ребёнка
16.10.1872
Сын: Krynicki Antoni
Отец ребёнка: Krynicki Józef
Смерть
28.04.1887