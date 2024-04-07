Фролов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Владимир Михаилович
Мать ребёнка: Фролова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Николай Михаилович
Мать ребёнка: Фролова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Валентина Михаиловна
Мать ребёнка: Фролова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Вячеслав Михаилович
Мать ребёнка: Фролова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Зинаида
Смерть
Неизвестно