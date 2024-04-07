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Фролов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Фролов Григорий Семёнович

Мать: Фролова (Игнашина) Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Владимир Михаилович

Мать ребёнка: Фролова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Николай Михаилович

Мать ребёнка: Фролова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Валентина Михаиловна

Мать ребёнка: Фролова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Вячеслав Михаилович

Мать ребёнка: Фролова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Зинаида

Смерть
Неизвестно

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