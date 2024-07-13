Чернаков Иван (Иоанн) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1898
Дата смерти?.06.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898
Рождение ребёнка
Около 06.10.1927
Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
12.07.1929
Дочь: Неумоина (Чернакова) Римма Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1936
Сын: Чернаков Ювеналий Иванович
Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
06.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
09.01.1937
Дочь: Ширяева (Чернакова) Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
25.09.1948
Сын: Чернаков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна
Смерть
?.06.1967
Похороны
Неизвестно