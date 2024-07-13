Чернаков Иван (Иоанн) Алексеевич 16.06.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧернаков Иван (Иоанн) Алексеевич

Чернаков Иван (Иоанн) Алексеевич

avatar

Место рождения

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

16.06.1898

Дата смерти

?.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898

Отец: Чернаков (Черноков) Алексей Павлович

Мать: Чернакова (Коноплёва) Александра Александровна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 06.10.1927

Сын: Чернаков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1929

Дочь: Неумоина (Чернакова) Римма Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1936

Сын: Чернаков Ювеналий Иванович

Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1937

Дочь: Ширяева (Чернакова) Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1948

Сын: Чернаков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Чернакова (Валькова) Ольга Константиновна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
?.06.1967
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Похороны
Неизвестно
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.