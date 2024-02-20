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Удод Агафья Ефимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
Бракосочетание
После 1858

Муж: Удод Савва Евсеевич

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождение ребёнка
01.08.1865

Сын: Удод Василий Саввин

Отец ребёнка: Удод Савва Евсеевич

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Смерть
Неизвестно
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