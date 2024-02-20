Удод Агафья Ефимовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
Бракосочетание
После 1858
Муж: Удод Савва Евсеевич
Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождение ребёнка
01.08.1865
Сын: Удод Василий Саввин
Отец ребёнка: Удод Савва Евсеевич
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Смерть
Неизвестно