Удод Василий Саввин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
Дата рождения01.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1865
Отец: Удод Савва Евсеевич
Мать: Удод Агафья Ефимовна
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Крещение
01.08.1865
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74. | Восприемники: Новомихайловские крестьяне: Федор Михайлович Крыса и Ирина Минина Гриценко
Смерть
Неизвестно