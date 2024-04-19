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Ванюкова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Ванюкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Ванюков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Ванюкова) Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Ванюков Никита Иванович

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Ванюкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Ванюкова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Ванюков Павел Иванович

Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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