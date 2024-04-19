Ванюкова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Ванюкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Ванюков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Ванюкова) Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Ванюкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Ванюкова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Отец ребёнка: Ванюков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно