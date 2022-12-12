Шаманин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Михаил Иванович

Шаманин Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Шаманин Иван Дометиевич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.11.1772 ст.

Сын: Шаманин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1777 ст.

Сын: Шаманин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close