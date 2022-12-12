Шаманин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Шаманин Иван Дометиевич
Мать: не указана
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
?.11.1772 ст.
Сын: Шаманин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1777 ст.
Сын: Шаманин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1811