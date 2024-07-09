Лунина (Витушкина) Евдокия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райкова (Лунина) ???
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Бракосочетание
23.01.1912
д. Ананинской крестьянин Антон Михайлов Лунин первым браком (18 лет). Той же деревни крестьянская девица Евдокия Лаврентьева Нитушкина (Витушкина) (18 лет). Поручители: по жениху: деревни Ананинской ... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Лунин Лаврентий Антонович
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Крёстные: Той же деревни крестьянин Иван Лаврентьев Витушкин (Для поиска: Китурикин) и девица Марфа Лаврентьева Витушкина (для поиска Витурикина). На надгробие указано 30.09.1913 г.
Рождение ребёнка
04.11.1915
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Деревни Ананьинской состоящий на действительной военной службе по призыву из крестьян Антон Михайлов Лунин и жена его Евдокия Лаврентьева. Крёстные: Той же деревни крестьянин Иван Лаврентьев Витушкин ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1918
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Васина (Лунина) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1923
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович
Смерть
Неизвестно