Лунина (Витушкина) Евдокия Лаврентьевна 02.08.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина (Витушкина) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Ананьинская, Шатура, Московская область

Дата рождения

02.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1893

Отец: Витушкин Лавр (Лаврентий) Михайлов

Мать: Витушкина Ирина Осипова (Иосифова)

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райкова (Лунина) ???

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Бракосочетание
23.01.1912

Муж: Лунин Антон Михайлович

Ананьинская, Шатура, Московская область
д. Ананинской крестьянин Антон Михайлов Лунин первым браком (18 лет). Той же деревни крестьянская девица Евдокия Лаврентьева Нитушкина (Витушкина) (18 лет). Поручители: по жениху: деревни Ананинской ... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1913

Сын: Лунин Лаврентий Антонович

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Ананьинская, Шатура, Московская область
Крёстные: Той же деревни крестьянин Иван Лаврентьев Витушкин (Для поиска: Китурикин) и девица Марфа Лаврентьева Витушкина (для поиска Витурикина). На надгробие указано 30.09.1913 г.
Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Лунин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Ананьинская, Шатура, Московская область
Деревни Ананьинской состоящий на действительной военной службе по призыву из крестьян Антон Михайлов Лунин и жена его Евдокия Лаврентьева. Крёстные: Той же деревни крестьянин Иван Лаврентьев Витушкин ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1918

Сын: Лунин Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Васина (Лунина) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1923

Сын: Лунин Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Ананьинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунин Антон Михайлович

Смерть
Неизвестно

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