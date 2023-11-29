Вашкевич Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вашкевич Степан Антонович
Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вашкевич Сергей Антонович
Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович
Рождение ребёнка
07.09.1919
Дочь: Василевская (Вашкевич) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович
Хрисо, Берёзовский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно