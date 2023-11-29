Вашкевич Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашкевич Степан Антонович

Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашкевич Антон Антонович

Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашкевич Иван Антонович

Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашкевич Сергей Антонович

Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович

Рождение ребёнка
07.09.1919

Дочь: Василевская (Вашкевич) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Вашкевич Антон Павлович

Хрисо, Берёзовский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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