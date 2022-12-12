Александровская (Фоменко) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1928
Дочь: Литвинова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Александровский Дмитрий Афанасьевич
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985