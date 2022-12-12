Александровская (Фоменко) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровская (Фоменко) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1928

Дочь: Литвинова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Смерть
1985
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