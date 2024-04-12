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Гладких Юрий Михайлович

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1946

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Гладких Михаил Арсентьевич

Мать: Гладких Варвара Федоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
Умер в Казахстане
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