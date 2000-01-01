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Чередов Осип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Чередов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Маланья Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Чередов Василий Осипович

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Чередов Гаврила Осипович

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чередов Степан Осипович

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чередов Иван Осипович

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чередов Федот Осипович

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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