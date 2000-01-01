Чередов Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Чередов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Маланья Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно