Казеннова Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казеннова Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казеннов Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
?.02.1906 ст.

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Дочь: Казеннова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Василий

Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Иван

Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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