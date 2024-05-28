Казеннова Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1906 ст.
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Дочь: Казеннова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1912
Сын: Василий
Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Иван
Отец ребёнка: Казеннов Герасим Алексеевич
Смерть
Неизвестно