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Карпенко Синклитикия

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.07.1896 ст.

Дата смерти

06.08.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: Река Мария Емельяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-D?i=212&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.07.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.08.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D6-2?i=250&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.08.1896 ст.
на отведенном кладбище
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