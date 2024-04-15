Карпенко Синклитикия
Место рождения
Дата рождения26.07.1896 ст.
Дата смерти06.08.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896 ст.
Мать: Река Мария Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-D?i=212&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.07.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.08.1896 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D6-2?i=250&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.08.1896 ст.
на отведенном кладбище