Настасья / Наталья Карповна
Место рождения
Дата рождения29.10.1747 ст.
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1747 ст.
Отец: Карп Иванович
Мать: не указана
Неизвестно, кто мать. Имя при рождении - Настасья. Источник: Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 имя - Наталья, возраст - 3 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1753
В ИР 1753 имя - Настасия, возраст - 8 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты докум... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 имя - Настасья, возраст - 8 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты доку... Показать все
Смерть
После 1755