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Настасья / Наталья Карповна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.10.1747 ст.

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1747 ст.

Отец: Карп Иванович

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Неизвестно, кто мать. Имя при рождении - Настасья. Источник: Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 имя - Наталья, возраст - 3 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1753
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1753 имя - Настасия, возраст - 8 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты докум... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 имя - Настасья, возраст - 8 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты доку... Показать все
Смерть
После 1755

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