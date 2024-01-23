Иванов Прокопий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1904 ст.
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1241, стр. 290 https://yandex.ru/archive/catalog/bb7bed2f-3d3f-48a8-a0d4-2de521b12641/290
Смерть
Неизвестно