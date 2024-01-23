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Иванов Прокопий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1904 ст.

Жена: Иванова (Сучкова) Матрена Мефодиевна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1241, стр. 290 https://yandex.ru/archive/catalog/bb7bed2f-3d3f-48a8-a0d4-2de521b12641/290
Смерть
Неизвестно

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