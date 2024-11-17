(Пустынина) Александра Михайловна
женский, родилась 17.04.1860 ст., Звенигород, Звенигород, Московская область
ОтецПустынин Михаил ПетровичНеизвестно г.р.
МатьПустынина (Новикова) Ксения Григорьевна1824 ст. г.р.
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Рождение
17.04.1860 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
Крещение
18.04.1860 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/31312b0f-a36e-4e19-b1b0-3a63c97f3718/201