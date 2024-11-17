(Пустынина) Александра Михайловна 17.04.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Пустынина) Александра Михайловна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 17.04.1860 ст., Звенигород, Звенигород, Московская область

Отец
Пустынин Михаил ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Пустынина (Новикова) Ксения Григорьевна1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1860 ст.

Отец: Пустынин Михаил Петрович

Мать: Пустынина (Новикова) Ксения Григорьевна

Звенигород, Звенигород, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/31312b0f-a36e-4e19-b1b0-3a63c97f3718/201

Крещение
18.04.1860 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область

Восприемники: Звенигородский купеческий брат Матфий Григорьев Новиков и того же города купеческая сноха Пелагия Матфиева Новикова. https://yandex.ru/archive/catalog/31312b0f-a36e-4e19-b1b0-3a63c97f3718/201

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