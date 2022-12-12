Марина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Семен Петрович
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
01.02.1824
Муж: Поликарп Степанович
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно