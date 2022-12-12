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Марина Семеновна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Семен Петрович

Мать: Екатерина Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.02.1824

Муж: Поликарп Степанович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Степанович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Степанович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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