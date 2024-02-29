Гартаева (Шадрова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гартаева (Шадрова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шадров Филипп Афанасьевич

Мать: Шадрова Татьяна Федоровна

Место жительства
С 1913
Кан-Оклер, Саянский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.2356 Изображение №: 86, 125-? https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3471390&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf Материалы о приписке переселенцев к А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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