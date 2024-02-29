Гартаева (Шадрова) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Место жительства
С 1913
Кан-Оклер, Саянский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.2356 Изображение №: 86, 125-? https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3471390&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf Материалы о приписке переселенцев к А... Показать все
Смерть
Неизвестно