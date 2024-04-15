Белокур (Павловская) Домникия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.11.1879 ст.
Дочь: Белокур Екатерина Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Рождение ребёнка
10.01.1881 ст.
Сын: Белокур Григорий Лонгинович
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Сын: Белокур Филипп Лонгинович
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Рождение ребёнка
16.11.1884 ст.
Дочь: Белокур Екатерина Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.1887 ст.
Дочь: Белокур Анна Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-Y?i=583&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.
Дочь: Белокур Ефросиния Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Рождение ребёнка
09.05.1892 ст.
Дочь: Белокур Ирина Или Марина Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.
Дочь: Акилина Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-2?i=971&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.04.1898 ст.
Дочь: Александра Лонгиновна
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96B-7?i=86&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-77GZ-H?i=435&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно