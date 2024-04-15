Белокур (Павловская) Домникия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур (Павловская) Домникия Семеновна

Белокур (Павловская) Домникия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1878 ст.

Муж: Белокур Лонгин Ефимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.11.1879 ст.

Дочь: Белокур Екатерина Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1881 ст.

Сын: Белокур Григорий Лонгинович

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Сын: Белокур Филипп Лонгинович

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.11.1884 ст.

Дочь: Белокур Екатерина Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.1887 ст.

Дочь: Белокур Анна Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.

Сын: Белокур Семен Лонгинович

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-Y?i=583&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.

Дочь: Белокур Ефросиния Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.05.1892 ст.

Дочь: Белокур Ирина Или Марина Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.

Дочь: Акилина Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-2?i=971&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.04.1898 ст.

Дочь: Александра Лонгиновна

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96B-7?i=86&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1900 ст.

Сын: Белокур Иван Лонгинович

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-77GZ-H?i=435&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.08.1901 ст.

Сын: Белокур Фадей Лонгинович

Отец ребёнка: Белокур Лонгин Ефимович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close