Кравцов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Кравцов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Кравцов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Кукса (Кравцова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1974

Дочь: Шинкарева (Кравцова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Иговка, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Кравцов Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1978

Сын: Кравцов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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