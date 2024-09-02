Кравцов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Кравцов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Сын: Кравцов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Кукса (Кравцова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1974
Дочь: Шинкарева (Кравцова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Иговка, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1976
Сын: Кравцов Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1978
Сын: Кравцов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно