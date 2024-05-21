Ершова Секлетия Яковлевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершова Секлетия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лысенина (Ершова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ершов Петр Владимирович

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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