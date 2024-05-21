Ершова Секлетия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лысенина (Ершова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ершов Петр Владимирович
Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно