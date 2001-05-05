Кольцова Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Матрена Николаевна

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Место рождения

дер. Бырдеевка, Горьковской обл., Семеновского р-на

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бырдеевка, Горьковской обл., Семеновского р-на
Рождение ребёнка
26.07.1935

Сын: Кольцов Афанасий Илларионович

Отец ребёнка: Кольцов Илларион Степанович

дер. Бырдеевка, Горьковской обл, Семеновского р-на
Смерть
Неизвестно
дер. Бырдеевка, Горьковской обл., Семеновского р-на
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