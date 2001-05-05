Кольцова Матрена Николаевна
Место рождениядер. Бырдеевка, Горьковской обл., Семеновского р-на
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бырдеевка, Горьковской обл., Семеновского р-на
Рождение ребёнка
26.07.1935
Сын: Кольцов Афанасий Илларионович
Отец ребёнка: Кольцов Илларион Степанович
дер. Бырдеевка, Горьковской обл, Семеновского р-на
Смерть
Неизвестно
дер. Бырдеевка, Горьковской обл., Семеновского р-на